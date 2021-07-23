Canlı yayında izleyicileri şoke eden anlar: Boğazına çöküp yere yapıştırdı

Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti. Canlı yayında Tofilat'a su atan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı canlı yayında birbirine girdi. Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergio Tofilat'a su atan Gennady Kosovan, karşı taraftan aldığı tokat ve yumruk darbeleri sonucu bilinç kaybı yaşadı.

Yayın kesildikten bir müddet sonra Facebook'ta Tofilat ve Kosovan'ın barışarak el sıkıştığına ilişkin kareler paylaşıldı.

Programa katılan Moldova Liberal Partisi Başkanı Dorin Kirtoake, daha sonra Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Üzerine su döktülerse yumruklarla değil aynı şekilde karşılık vermelisin. Üstelik televizyondayken şiddete başvuramazsın. Sayın Kosovan’a tıbbi yardım sağlandı, ambulans çağırmak zorunda kalındı” diye yazdı.

Programın sunucusu Dmitriy Mişin, sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirirken Tofilat ve Kosovan’ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.