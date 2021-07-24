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CHP

Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube kanalı programında eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım" dedi.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programı için kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, eşi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderine akşam yemeğine gelemeyeceğini bildirmediğinde kızdığını söyledi.

"Son iki senedir onun için bamya yapıyorum"

Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" diye konuştu.

"En çok eleştirenlerden biriyim"

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet liderinin her görüşüne katılmadığı ve 'en çok eleştirenlerden biri' olduğunu dile getirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, eşine Çubuk'ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması üzerine o gün çok üzüldüğünü belirtti.

Hayalindeki mesleğin 'gazetecilik' olduğunu ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu, ev işlerine haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile aslında teyze çocukları olduklarını ama hiç birbirlerini görmediklerini anlatan Selvi Kılıçdaroğlu, evlenince üniversiteyi yarıda bıraktığını itiraf etti.

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