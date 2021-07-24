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MEDYA

Özlem Gürses canlı yayında yaptığı hatanın farkına bile varmadı

Gazeteci Özlem Gürses'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretiyle ilgili haberi aktardığı sırada yaptığı hata izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Gazeteci Özlem Gürses'in Halk TV canlı yayınında haber sunduğu sırada bir dediği diğerini tutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretiyle ilgili haberi aktaran Gürses, Erdoğan'ın Rize'den Artvin Arhavi'ye geçiş yaparken kullandığı ulaşım aracını karıştırdı.

Gürses, önce Erdoğan'ın Arhavi'ye kara yoluyla geçtiğini 20 saniye sonra da helikopterle indiğini söyledi. Gürses'in hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. 

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