İBB çalışanları A Haber ekibine Şile'de dehşeti yaşattı: Dakikalarca...

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. .

Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren ve yoğun dalga ile akıntı nedeniyle bir anda gözden kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını takip eden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün plajda görevli cankurtaranlar tarafından darbedildiği belirtildi.



Polis ekipleri araya girip olayı bitirirken, muhabir Şenlik ile kameraman Arıtürk, Şile Polis Merkezi'ne giderek 5 cankurtarandan şikayetçi oldu. Çağdaş Evren Şenlik, yaptığı açıklamada, ilçedeki boğulma vakalarının haber takibini yapmak için sabah saatlerinde kameraman arkadaşıyla birlikte Şile sahiline gittiklerini söyledi.



"Kimse A Haber'le konuşmayacak"

Birçok ulusal medyanın da orada olduğunu ve yayınlar yaptığını aktaran Şenlik, sahilde yaşadıklarını "Biz geldiğimiz zaman o noktada bulunan cankurtaranlar bir araya gelmeye başladı. Ardından cankurtaranların galiba sorumlusu, şefi diyebileceğim bir kişi bir anda bağırmaya başladı. 'Kimse burada A Haber'e röportaj vermeyecek, kimse A Haber'le konuşmayacak. Konuşanın ümüğünü sıkarım' diye. Her gün sahada bu tarz tacizlere maruz kaldığımız için sesimizi çıkartmadık, görmezlikten geldik." ifadelerini kullandı.



"Kimseye namussuz diyemezsiniz"

Sözlerinin devamında Şenlik "Ardından tekrar sürdürdü sözlü tacizini ve dedi ki 'Siz namussuzsunuz, adisiniz. Burada böyle görüntüler alamayacaksınız. 'Biz de haliyle dayanamadık, 'kimsin, nesin, necisin, sana mı soracağız nerede görüntü alıp almayacağımızı' dedik. 'Evet bana soracaksınız' dedi. 'Kimseye namussuz diyemezsiniz' dedikten sonra biz tepkimizi belli ettikten sonra önce kameramanıma fiziki şiddet uyguladılar, ardından da bana saldırdılar. Sonra beni bırakıp tekrar kameramana koştular. Onu yere yatırıp dakikalarca tekmelediler." dedi.



"İBB'ye bağlı çalışan cankurtaranlar olduğunu öğrendik"

Sarışın beyaz tişörtlü kişinin, boğazını sıktığını ve kafasına iki üç yumruk attığını anlatan Şenlik, daha sonra sivil polislerin geldiğini ve kendisi ile kameramanı kurtardığını söyledi. Olayın ardından Şile Polis Merkezi'ne gittiklerini aktaran Şenlik, "Bize saldıranlardan üçünün belinde telsiz vardı. Biz karakolda bunların İBB'ya bağlı çalışan cankurtaranlar olduğunu öğrendik. 5 kişiden de şikayetçi olduk." diye konuştu.



Üzerlerine yürüdü

Kameraman Ayhan Arıtürk de cankurtaranların sorumlusunun ekibine dönerek kimsenin A Haber'e röportaj vermemesini söylediğini ve kendilerine hakaretler ettiğini ifade ederek, kendilerinin ise tepki göstermesi nedeniyle üzerlerine yürüdüklerini belirtti.



"Sırtımda şu an bu yüzden bayağı bir ağrı ve sızı var"

Cankurtaranların kendisine yumruk ve tekme ile saldırdığını, tekmeden sonra geriye doğru düştüğünü, başka cankurtaranların da geldiğini görünce darbelerden korunmak için yerde kendisini korumaya aldığını anlatan Arıtürk, "Ben yerde kapanmış bir şekildeyken hiç durmadan tekmelemeye devam ettiler. Zaten sırtımda şu an bu yüzden bayağı bir ağrı ve sızı var. Ağrılardan dolayı ayakta zor durabiliyorum" şeklinde konuştu. Arıtürk, kamerasının, canlı yayın cihazının ve mikrofon telsizinin hasar gördüğünü, bu konuda da zabıt tuttuklarını kaydetti.