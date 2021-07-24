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BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone kullanıcılarına 'Evde kal Türkiye' mesajı

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirin ekran görüntüsünü paylaştı.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti. 

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükûmet ve kamu güvenliği uyarıları gönderilebiliyor. Apple, acil durum uyarılarının nasıl aktif hâle getirilebileceğini şöyle açıklıyor:

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
Ekranın en alt kısmına kaydırın.
Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.*"

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