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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.

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