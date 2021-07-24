Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Levent Aykul'un son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar...

Bayram nedeniyle gittiği Antalya'daki yazlık evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçildi. Oyuncunun ölümünün ardından yapılan muayenede iki önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Çeşitli dizi ve filmde rol alan oyuncunun 4 gün önce çektiği bir videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan oyuncu, tıraş olmak için berbere gitmiş ve orada keyifli bir video çekmiş. Aykul, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" diyor.







"Şok oldum güzel dostum"

Oyuncunun ölüm haberinin ardından bu videonun altına binlerce taziye yorumu yapıldı. Wilma Elles "Daha bir hafta önce konuştuk...Levent lütfen nasıl gittin..... seni unutmayacağız..." yorumunu yaparken Hakan Peker "Doğrulanmış Daha iki gün önce konuştuk çok üzüldüm şok oldum güzel dostum inanamıyorum hala" ifadelerini kullandı.