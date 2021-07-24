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Samsun'da boğa aniden ürkünce olanlar oldu! Yaşlı adamın ölüm anları kamerada

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da komşusunun kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Porsuk Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 1. günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Bilal Baylan kendi kurbanını kestikten sonra komşusuna yardıma gitti. Bu sırada kurbanlık boğa kesim için hazırlık yapılırken bağlı olduğu traktörün arkasında aniden ürkerek etrafa koşturmaya başladı. Boğanın ipini tutanlar zaptetmeye çalışsa da fayda etmedi.

Sağa sola saldıran boğa bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'a boynuz darbeleri ile vurup yere düşürdü ve yere düşerken da arka ayakları yaşlı adama çarpıp yere savurdu. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri ile ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen 1 çocuk babası Bilal Baylan, bugün hayatını kaybetti. Kurbanlık boğanın Bilal Baylan'a saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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