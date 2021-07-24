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İstanbul Eyüpsultan'da metroda patlama! Vatandaşlar istasyondan tahliye edildi

İSTANBUL'da metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu’nda vagonlardan birinde bulunan klimalardan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." denildi. 

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