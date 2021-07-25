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Bursa'da kimse ne olduğunu anlamadı! Kapıyı kırıp dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir kişi, gece geldiği Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) biranda dernek üyelerine ve binaya saldırarak dehşet saçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKUT üyeleri dernek binasında oturduğu esnada yanlarına bir vatandaş gelip oturdu. Çalışanlar yanlarına gelen vatandaşın ne sıkıntısı olduğunu anlamaya çalıştığı sırada şahıs dernek üyelerine saldırmaya başladı. İki çalışan kendilerini binanın içine atarken, binanın önündeki araçlara zarar veren şahıs daha sonra dernek binasının kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi.

Dernek çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan Muhammet T. etkisiz hale getirildi. Şahıs daha sonra olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi. Arama Kurtarma Derneği çalışanlarının yaşadığı panik ve saldırganın binaya ve araçlara saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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