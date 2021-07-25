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Samsun'da 3 yaşındaki çoçuk oynamak için arabaya girdi korku dolu anlar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde oynamak için girdiği araçta kapıları üzerine kapatıp mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, cam sökülerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Evin önünde park halinde bulunan 33 VN 999 plakalı Volkswagen marka aracın içine giren 3 yaşındaki Mehmet Salih Uçak, kapıları üzerine kilitledi.

Çocuğu bulamayan yakınları, aracı kontrol ettiklerinde içinde olduğunu gördü. Kapıları açamayan yakınları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklıkta araçtaki çocuğu çıkartmak zamanla yarıştı.

Ekipler, kısa bir süre içerisinde aracın arka camını söktü. Camdan içeri giren bir şahıs, çocuğu kucağına alıp açtığı kapıdan dışarı çıkarttı. Çocuğun kurtarılması çevredekilerde büyük bir sevinç yaşattı. Vatandaşlar, çocuğun kurtaran ekiplere alkışlarla karşılık verdi. Annesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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