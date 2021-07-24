Selahattin Kınalı'dan tepki çeken 'at hırsızları' söylemi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken maçın yorumcusu Selahattin Kınalı yaptığı yorumlarla maçın önüne geçti.

Futbol yorumcusu Selahattin Kınalı, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Trabzonspor- Başakşehir hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı yorumlarla, sosyal medyada tepki topladı.

Maçın spikeri müdahale etti

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Chiellini biliyorsun aslen Trabzon Gugudalıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer. Bizim oraya da çok yakın. Ben de oralıyım, ne fark eder" dedi. Maçın spikeri Cüneyt Şen ise "Yanlış anlaşılmasın" diyerek müdahale etmek istedi.

"Muhammet de oralıdır"

Daha sonra Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki çekti. Yine Kınalı'ya müdahale eden Cüneyt Şen, "İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var. Yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

"Futbol erkek oyunu"

Maçın ilk dakikalarında ise Tolga Ciğerci'nin sert faulleri sonrası "Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak" yorumu yapmıştı.