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Balıkesir'de hortum çıktı insanlar içinde kaldı panik anları kamerada

BALIKESİR'de hortumun içinde kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı.

Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.

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