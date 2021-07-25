Selvi Kılıçdaroğlu'ndan seçim gecesi sorusuna bomba cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, seçim geceleriyle ilgili Armağan Çağlayan'ın sorusuna "Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar o ayrı da" dedikten sonra kahkahalar attı.

2010 yılında CHP'nin başına geçtikten sonra sürekli seçim yenilgileri yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili en fazla zorluğu eşi Selvi Kılıçdaroğlu yaşamış.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programı için kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, kendisi ve eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar"

Röportajda Çağlayan'ın "Selvi hanım seçim geceleri geriliyor musunuz?" sorusuna Selvi Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz. Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar... O ayrı da. (Gülüyor) İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde. "