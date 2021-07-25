İstanbul'da çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Dayakçı babaannenin savunması şok etti

İSTANBUL'da engelli çocuğa vuran şiddet uygulayan kişinin babaanne olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edileceği öğrenilen babaanne ifadesi şok etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp ettiği iddia edildi. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.







Çocuklar hastaneye götürüldü

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.



Babaanne yaşananları itiraf etti

Emniyette ifadesi alınan Semiye A.'nın görüntülerde çocuğa vuran kişi olduğu ortaya çıktı. Semiye A.'nın ifadesinde altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa vurduğunu söylediği öğrenildi. Semiye A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, çocuklar ise anneye teslim edildi. Komşular ise sürekli evden sesler geldiğini ve kavga ettiklerini iddia etti.