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DÜNYA

Çin’de kum fırtınası! Felaket anı kamerada

ÇİN'in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Yüksekliği 100 metreyi bulan kum fırtınası, korku filmlerini aratmadı. İşte felaket anı...

Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.

Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.

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