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İstanbul'da kadın bağırınca yakalandı! Mahalleli meydan dayağı attı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir kadının cep telefonunu çalmaya çalışan şüpheliyi yakalayan mahalle sakinleri, meydan dayağı attı. Mahallelinin hırsıza dayak attığı anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kadın, bağırınca hırsızın peşine düşen mahalleli çok geçmeden hırsızı yakaladı.

Yakalanan hırsıza, mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Mahalleli önce meydan dayağı attığı hırsızı ardından polise telim ederken, yaşanan meydan dayağı kameralara yansıdı.

Bıçak yere düştü
Görüntülerde elinde poşetle yürüyen hırsızın arkasından gelen mahallelinin hırsızı yakaladığı ve dövmeye başladığı görülüyor. Darp edilen hırsızın elinde bulunan poşette bulunan büyük bir bıçak da yere düşüyor.

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