BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda'yı telefonla aradı işte o anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i yenen ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü.

"Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim." dedi.

A Milli Takım, Tokyo 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 yenerek oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapağı maç, TSİ 10.25'te başlayacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da ağacı budarken kanlar için kaldı: 'Boğazım kesildi' deyip...
Konya'da ağacı budarken kanlar için kaldı: 'Boğazım kesildi' deyip...
Azerbaycan'dan Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Ev sahipleri dikkat! DKV vergileri 5-10 kat arttı
Ev sahipleri dikkat! DKV vergileri 5-10 kat arttı
Milli futbolcu ve hakem Onursal Uraz hayatını kaybetti
Milli futbolcu ve hakem Onursal Uraz hayatını kaybetti
Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor
Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı
Malatya'da akılalmaz olay! Serbest kalan hırsız unuttuğu telefonunu istedi iş adamı çileden çıktı
Malatya'da akılalmaz olay! Serbest kalan hırsız unuttuğu telefonunu istedi iş adamı çileden çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi
Suriye'de çatışmada yaralanan İranlı komutan hayatını kaybetti
Suriye'de çatışmada yaralanan İranlı komutan hayatını kaybetti