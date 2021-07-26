Ziya Selçuk'tan müjde! Okullar açılıyor! İşte o tarih...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Mersin'de, Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Bu sırada okulların ne zaman açılacağı ile ilgili müjdeyi veren Selçuk, beklenen o tarihi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Mersin'de, Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle uzun süredir yüz yüze eğitimin aksadığı okulların ne zaman açılacağı büyük merak konusuyken Selçuk, ziyareti sırasında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı müjdesini verdi. Bu müjdeyle birlikte net bir tarih de veren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin sorularını da yanıtladı.