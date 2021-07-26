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GÜNCEL

Sudan çıkarılan balığa yoldan geçen otomobil çarptı

Sosyal medyada bir balığa araba çarptığı anlara ilişkin görüntüler gündeme oturdu. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Sakarya'da derede balık tutmak isteyen bir vatandaş talihsiz bir kaza yaşadı. Cep telefonu kamerası ile kayda alınan olayda balık tutan bir vatandaş, oltaya takılan balığı çekerek sudan çıkardı.

Araçların geçtiği yola doğru savrulan oltanın ucundaki balığa, o esnada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Oltanın ucundan ayrılan balık, caddede metrelerce savruldu.

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