MHP'li Olcay Kılavuz'dan kurşun gibi sözler
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, dört dönem Tarsus Belediye Başkanlığı, bir dönem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz'a yüklendi. Kılavuz, Kocamaz'ın Mersin'i terör PKK'lılara peşkeş çektiğini ileri sürdü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, Burhanettin Kocamaz'ı eleştirdi.
Erdemli ilçesi Sarıpınar Yaylası'nda düzenlenen 4. Geleneksel Yörük Şöleni'nde konuşan Kılavuz, kendisinden önce konuşan Kocamaz'a yüklendi.
Dört dönem Tarsus Belediye Başkanlığı, bir dönem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kocamaz'ı sert sözlerle eleştiren Kılavuz, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kazandığı Mersin'in terör örgütü PKK'lılara teslim edildiğini ileri sürdü.