Türk askerine çirkin benzetme! Miyase İlknur'un Halk TV'deki skandal sözleri tepki çekti

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan Miyase İlknur, Afganistan'a asker gönderimi sorusuna verdiği yanıt tepki çekti.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur konuk oldu. Programda Afganistan'daki gelişmeler masaya yatırıldı. Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor." sorusu üzerine, İlknur'dan tepkilere sebep olacak bir yanıt geldi.



İlknur, vatan uğruna canını ortaya koyan, hain teröristler ile kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmekçik'imiz için 'ürün' kelimesini kullandı. İlknur'un "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı." şeklindeki çirkin söylemi oldukça dikkat çekti.