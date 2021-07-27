TVNET canlı yayınında devrilen masa konuklara kısa süreli şok yaşattı

TVNET canlı yayınında moderatörün yaslandığı masa bir anda devrildi. Konukların kısa süreli şok geçirdiği talihsiz kaza anı böyle görüntülendi.

TVNET canlı yayınında beklenmedik bir kaza yaşandı. Moderatör Duygu Öztürk'ün önünde bulunan ve bir anda kırılan cam masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.

Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü. Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.