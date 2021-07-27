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Eyüpsultan'da markette son nefes! Kalbinden vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

EYÜPSULTAN'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi kalbinden vurarak ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldu. Hayatını kaybeden kişinin markete sığınmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz gecesi Eyüpsultan Güzeltepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Berdan U., ve Ozan G., ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan silah ile Berdan U. ve Ozan G.,’e ateş açtı. Açılan ateş sonrası Berdan U., ve Ozan G., yaralanarak yere düştü. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Saldırganın açtığı ateş sonucu Berdan U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Ozan G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı kamerada
Silahlı dehşetin yaşandığı olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde yaralanan şahsın saldırgandan kaçarak bir iş yerine doğru koşması ve ardından kapının önüne yığılarak baygınlık geçirmesi yer alıyor. Ardından iş yerinde bulunan vatandaşların telaşı kameralara yansıyor.

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