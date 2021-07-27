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Kahramanmaraş'ta polis memurunu 20 metre sürükledi! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta arkadaşlarıyla silahlı kavgaya karışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobiliyle sürükledi.

Alınan bilgiye göre, Sütçü İmam Mahallesi'nde kavgaya karışıp havaya ateş edenlerin içerisinde bulunduğu 46 ADU 359 plakalı otomobili yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, aracın İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta beklediğini belirledi.

2 polis memuru ve 2 bekçinin geldiğini fark eden sürücü Kerim E. (23), gaza basarak kaçmaya çalıştı. Kerim E.'nin kaçışını engellemeye çalışan bir polis memuru da otomobilin ön motor kaputuna tutundu. Yapılan ihtara uymayıp kaçan otomobil, polis memurunu aracın üstünde yaklaşık 20 metre sürükledi.


3 bin 150'şer lira idari para cezası
Azerbaycan Bulvarı'nda yakalanan Kerim E. (23) ile araçtaki Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32), başka bir otomobildeki sürücünün arkadaşları Muhammet A. (24), Arif K. (22) ve Murat A. (41) emniyete götürüldü. Şahıslarla birlikte 2 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

KGS kamerasına yansıdı
Olay sonrası polis memurlarından parmağında kırıklar bulunan Muhammed K. ile vücudunda sıyrıklar olan Bilal D. ve mahalle bekçilerinden Saffet C. ile Salman K. yaralandı. Bu arada, sürücünün kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobilinin üzerinde sürüklemesi KGS kamerasına yansıdı.

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