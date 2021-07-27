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Diyarbakır'da sürücü fren yerine gaza basınca ATM önündeki 3 kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da ATM’de işlem yapan 3 kişi, sürücünün park yeri ararken fren yerine gaza basmasıyla otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü bankanın yan tarafında bulunan sokağa girdi.

Park yeri bulamayan sürücü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolünden çıktı. Bu sırada ATM’de işlem yapan 3 kişi otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark edip kaçarak kurtuldu.

O anlar kamerada
Yaşanan o anlar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştuğu öğrenildi.

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