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Gaziantep'te depoda yangın! Gökyüzünü kaplayan duman böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Felaket anı kameralar tarafından görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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