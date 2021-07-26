Ersan Şen'in Suriyeli mülteciler çıkışı gündem oldu

Suriyeliler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Sosyal güvencesiz, asgari ücretin altında, ucuz iş gücü diye çalıştırılan her bir yabancıdan davayı beklesinler" şeklinde konuştu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Suriyelilere yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ersan Şen, "Sosyal güvencesiz, asgari ücretin altında, ucuz iş gücü diye çalıştırılan her bir yabancıdan davayı beklesinler. Sonra, 'Devlet bu yükümlülüğü alsın' diyecekler" ifadelerini kullandı.