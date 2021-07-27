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Kenan İmirzalıoğlu ve Mustafa Ceceli çağrı yaptı: Acı bir gerçek

Oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Mustafa Ceceli, sosyal medyadan yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkati çekti.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten OGM'nin bu mücadelesine bir destek de ünlü simalardan geldi. OGM, Türkiye'de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti, anız gibi yüzde 90'ı insan kaynaklı olarak çıkan 2 binin üzerindeki orman yangınının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alan OGM, orman varlıklarının korunması için 182 yıldır mücadelesine devam ediyor.

Ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'nin artan sıcaklıklarla daha da yükselen yangın riskine dikkati çektiği filmle başlayan OGM'nin farkındalık kampanyasına oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni CZN Burak Restoran'ın sahibi Burak Özdemir'den de destek geldi.

"Orman yangınlarıyla milli servetimizi kaybediyoruz"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplumun büyük bir kesimince takip edilen sanatçıların ve sporcuların desteğini almanın, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Milli servetimizi kaybediyoruz"
Orman yangınları konusunda her yıl büyük mücadele verdiklerini vurgulayan Karacabey, "Son 10 yılın yangın istatistiklerine bakıldığında yüzde 90 gibi çok büyük bir oranda insan ihmalinden kaynaklanan orman yangınlarıyla milli servetimizi kaybediyoruz. Canımız yanıyor, şehit veriyoruz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına sebep olacak durumlara karşı hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Bizlere destek olan değerli sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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