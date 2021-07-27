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DÜNYA

Kum fırtınası Çin'in turizm merkezini yuttu

Çin'de kum fırtınası turizm merkezi şehri yuttu. Ülkenin kuzeybatısındaki Dunhuang kenti dakikalar içerisinde toz bulutları arasında kayboldu.

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu.

Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.

Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Trafik polisleri görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.

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