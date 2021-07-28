Alişan kardeşinin Mevlit'inde Ezan okudu

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın Mevlit'inde, Ezan okudu. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş’a sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın 'Yedi Mevlidi' sebebiyle Teşvikiye Camii'nde mevlit okundu. Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı. Akşam ezanını Alişan okudu. Alişan'ın annesine sarılıp ağldığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.