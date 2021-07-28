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DÜNYA

Koronavirüs sokakları boşalttı Tayland maymunlar cehennemine döndü!

TAYLAND'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokakları maymunlar işgal etti. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için şehir merkezine inerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tayland'ın Lopburi kentinde İki farklı maymun çetesi yiyecekleri paylaşmamak için birbirine girerken o anlar kameralara yansıdı. Şehirdeki Budist tapınaklarına da girmeye çalışan maymunlar, trafiği kilitleyerek sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yetkililer, normal zamanda maymunların turistler tarafından düzenli beslendiğini ancak salgın dolayısıyla şehre turist gelmediği için aç kalan maymunların şehre indiğini belirtti.

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