BIST 1.361
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 497,02
DÜNYA

Ezber bozan olay! Aşırı sağcı İsrailli milletvekili parlamentodan yaka paça kovuldu

İSRAİL Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, dün başkanlık ettiği bir oturum sırasında kendisine terörist dediği için aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı kovdurdu.

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi. Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi.

Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siirt'te insanlık ölmemiş dedirten olay! Şoför takdir kazandı
Siirt'te insanlık ölmemiş dedirten olay! Şoför takdir kazandı
Alişan kardeşinin Mevlit'inde annesine sarılıp ağladı
Alişan kardeşinin Mevlit'inde annesine sarılıp ağladı
Koronavirüs sokakları boşalttı Tayland maymunlar cehennemine döndü!
Koronavirüs sokakları boşalttı Tayland maymunlar cehennemine döndü!
Göçmen tartışmalarına ünlü yazar Ahmet Ümit'te katıldı
Göçmen tartışmalarına ünlü yazar Ahmet Ümit'te katıldı
Beyaz'dan koronavirüse karşı aşılanma çağrısı
Beyaz'dan koronavirüse karşı aşılanma çağrısı
Kum fırtınası Çin'in turizm merkezini yuttu
Kum fırtınası Çin'in turizm merkezini yuttu
Ersan Şen'in Suriyeli mülteciler çıkışı gündem oldu
Ersan Şen'in Suriyeli mülteciler çıkışı gündem oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yürüyen çelenge dönüştü gören şaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yürüyen çelenge dönüştü gören şaştı
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Yalova'da korku dolu anlar! Kafasını sokunca olanlar oldu
Yalova'da korku dolu anlar! Kafasını sokunca olanlar oldu