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Siirt'te insanlık ölmemiş dedirten olay! Şoför takdir kazandı

İhlas Haber Ajansı

SİİRT'te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu.

Üniversite ile şehir merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik’in kullandığı 56 DA 905 plakalı halk otobüsünde bulunan kadın bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yolcular otobüs şoförünü bilgilendirdi.

Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergâhını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Baygınlık geçiren kadın ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı. Şoförün bu davranışı vatandaşların takdirini kazandı.

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