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Vakalar patladı salgın unutuldu! İstanbul'da pes dedirten görüntüler

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaş Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt’ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı.

Sokak ortasında geniş halay grupları çeken vatandaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı. Bağlarçeşme’de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.

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