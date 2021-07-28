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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyeliler'i göndermek için suya vergiye zam talebi

Suriyeliler şehirlerinde barınamasın diye vergilere ve suya fahiş zam isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.


Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

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