O halde görünce sinirlendi! Fatih Terim'den gazeteciye sert tepki
PSV ile oynayacakları maç öncesi konuşan Fatih Terim’in gazeteciye tepki göstermesi basın toplantısına damga vurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi. Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti.