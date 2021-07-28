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Antalya Manavgat yanıyor! Alevler her yere sıçradı görüntüler dehşete düşürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını mahallelerin içlerine kadar girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. 

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