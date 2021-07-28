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DÜNYA

Taliban, ünlü komedyeni katletti! Bir ağaca bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu

AFGANİSTAN'ın ünlü komedyeni Khasha lakaplı Nazar Mohammad'in, Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan'da popüler olan komedyen Nazar Mohammad'in Taliban tarafından katledildiği iddia edildi. Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü.

Nazar Mohammad'in idam edilmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp tokatlandığı bir video sosyal medyada gündem olurken görüntüler büyük tepki çekti.

İran International muhabiri Tajuden Soroush tarafından paylaşılan videoda elinde silah olan bir Taliban üyesinin Khasha'yı defalarca tokatladığı görülüyor. Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" diye yazdı.

Taliban tarafından insanları güldürmenin "haram" olduğu gerekçesiyle bir ağaca bağlanarak boğazı kesilen komedyenin, korkunç halde bulunduğu öne sürüldü. 

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