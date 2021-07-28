Kampta patlıcanlı bulgur pilavı nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bu akşam sofralarınızda şöyle mis gibi bir patlıcanlı bulgur pilavı yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Akşam yemeğine başrolünde bulgur pilavı olacak bir sofra kurun istedik. Halk arasında bilinen adıyla meyane pilavının içine küp küp patlıcanlar ekledik. Kapağını ilk açtığımız andan itibaren evi kokusuyla saracak, tane tane dökülen bir pilav oldu kendileri. İşte sizler için enfes patlıcanlı bulgur pilavı tarifi...

Malzemeler;

İki yemek kaşığı sıvı yağ, Bir adet İri boy soğan, İki adet patlıcan, İki -Üç adet biber, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, İki yemek kaşığı tereyağ, iki su bardağı bulgur, Bir tatlı kaşığı karabiber, Yeterince tuz,