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Şahan Gökbakar aşıyla ilgili komplo teorilerini ti'ye aldı! İzleyenleri kahkahaya boğdu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, aşıyla ilgili komplo teorilerini ti'ye alan bir videoyla hayranlarını gülümsetti.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabını uzun bir süre kullanmamış ve sosyal medyaya ara vermişti. Geçtiğimi ay yeniden Instagram'a dönen ünlü komedyen, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Aşı konusunda sık sık takipçilerine çağrı yapan Gökbakar çektiği videoyla ise aşı konusundaki yanlış bilgileri ti'ye aldı. Geçtiğimiz günlerde 2. doz koronavirüs aşısını da yaptıran Gökbakar, paylaştığı videoyla hayranlarını güldürdü.

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