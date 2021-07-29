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MEDYA

İsmail Saymaz, Akit yazarı Hacı Yakışıklı'yı canlı yayında fena yakaladı! Bayram namazı polemiği

TV100 ekranlarında ilginç bir tartışma yaşandı. İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı. Kapalı Maraş'ta bayram namazı mı kıldın?

TV100'deki Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı.

Akit Yazarı Yakışıklı, "Ben bayram namazını Allah nasip etti, Kapalı Maraş’ta kıldım. Kapalı Maraş nerede? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor nerede olduğunu? Kıbrıs’ta açılan Maraş bölgesi…" dedi.

Bunun üzerine İsmail Saymaz araya girerek, "Kapalı Maraş’ta cami mi var ya?" diye sordu.

Bunun üzerine Yakışıklı, bir anda sözlerini geri alarak, "Lefkoşa’da kıldım. Yani Kapalı Maraş’taydım bayramda" dedi. 

Saymaz bu yanıt üzerine gülerek, "Plajda mı kıldın namazı ya, nerede kıldın?" ifadelerini kullandı. 

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