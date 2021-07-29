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MEDYA

TRT muhabiri Antalya Manavgat'taki felaketi anlatırken sesi titredi! Gözyaşlarına hakim olamadı

TRT Haber muhabiri Onur Altan, Manavgat’ta küle dönen mahalledeki son durumu paylaşırken canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Manavgat ilçesinde 4 noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ilçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki evlere sıçradı. Bu anları canlı yayında anlatan TRT Haber muhabiri Onur Altan, küle dönmüş mahalleyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Altan’ın, canlı yayında boğazı düğümlenirken, ‘’Çok zor bir durum’’ diyerek, gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Sesi titreyen muhabir, bilgi vermekte zorlanırken TRT spikeri Aslı Noyan, "Onur belki de muhabirlik hayatının en zorlu yayınlarından birini yapmaktasın. Çünkü birkaç yayındır sesinin titrediğini hissediyoruz. Bizim içim yürek yakan görüntüler senin gibi bu olaya tanıklık edenler, zarara uğrayan vatandaşlar için dayanması çok zor görüntüler" dedi.

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