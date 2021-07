Yedi dakika sürdü! Uçaktayken fark etti görenler şok oldu

Şekil değiştiren UFO olayı, komplo teorisyeni "Disclose Screen The Grimreefar"ın, görüntüleri YouTube kanalında paylaşmasıyla gündeme geldi.

Bir uçak yolcusu yedi dakika boyunca uçan bir cisim gördüğünü ve bunun şekil değiştiren bir UFO olduğunu söyledi. Gördükleri karşısındaysa şaşkına döndü. Komplo teorisyenine bir Alman turist tarafından gönderilen bu video, ''Disclose Screen The Grimreefar'' adını taşıyor. Grimreefar'ı İfşa Et olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu videoda uçan bir cisim bulunuyor. Bu beyaz cisim çok hızlı hareket ediyor ve şekil değiştiriyor. Bu görüntüleri komplo teorisyenine gönderen kişi binlerce feet'lik uçuş sırasında bu cismin yanından geçtiğini belirtti.



The Sun'da yer alan habere göre görüntülerde nesnenin şekil değiştirdiği rahatlıkla görülüyor. UFO olarak gösterilen bu nesne uçan bir araçtan Y şekline dönüşüyor. YouTuber, kameraya yakalanan nesnenin "plazma tabanlı bir yaşam formu" olabileceğini iddia etti. Yayımlanan videoda, "İnsanlar buna bir UFO diyecekler, teknik olarak öyle, ama ben bunun biyolojik bir varlık veya atmosferimizde yaşayan plazma temelli bir yaşam formu olmasına daha çok inanıyorum." deniyor. Öte yandan görüntülerin yayılmasının ardından Reddit'te de bir tartışma yaşandı. Kullanıcıların bir kısmı bunun UFO değil su damlası olduğunu düşünüyor.