Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi

ANTALYA MANAVGAT orman yangını yerleşim yerlerine sıçrayınca eski manken Tuğba Özay'ın yangın yerine yakın mesafede bulunan çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Özay sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.