Mehmet Ali Erbil Tv8 Paylaş Benimle'ye her şeyi itiraf etti: Üvey babam...

TV8 Paylaş Benimle programına katılan Mehmet Ali Erbil, Psikolog Gökhan Çınar'a içini döktü. Erbil, çocukluk travmaların üvey babasından çektiklerini ve annesiyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından sağlığıyla ilgili yaşadığı zor günleri geride bıraktı ve Tv8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilenleri tüm çıplaklığıyla anlattı.