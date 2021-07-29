Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri yanıyor! Yangın evleri tehdit etti, 'Titanic Otel'e sıçradı
MUĞLA Marmaris ve Bodrum'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Marmaris'te rüzgarın da etkisiyle kilometrelerce alana yayılan alevler, yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaştı. Bakan Bekir Pakdemirli '30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz' dedi. Kabusu yaşayan Muğla'dan son gelişmeler...
Marmaris'te siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangınının, 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldığı öğrenildi. Trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu, İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli ise, ' "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz." dedi.
Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı.
Merkeze giden yol kapatıldı
Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.
2 otel ve 4 villa boşaltıldı
Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.