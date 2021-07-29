Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri yanıyor! Yangın evleri tehdit etti, 'Titanic Otel'e sıçradı

2 otel ve 4 villa boşaltıldı

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.