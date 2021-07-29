Türkiye ile AB'nin askeri işbirliğine Avusturya'dan ret

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin savunma ve güvenlik alanında işbirliği programına katılmak için mayıs ayında yaptığı resmî başvuruya Avusturya’nın karşı çıktığı bildirildi.

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Avusturya, Türkiye’nin Daimî Yapılandırılmış İşbirliğine (CSP/DYİ) adaylığını 'demokratik değerlerde gerilemeden duyduğu kaygılar' ve 'Ankara’nın Brüksel ile ilişkileri' nedeniyle reddetti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Daimî Yapılandırılmış İşbirliğine (CSP/DYİ) adaylığı Avusturya tarafından 'Türkiye’de demokratik değerlerde gerilemeden duyduğu kaygılar' ve 'Ankara’nın Brüksel’le ilişkileri' nedeniyle reddedildi.

DYİ, Avrupa Birliği’nin 24 üye ülkesi arasında 46 ortak projeyi kapsıyor ve AB’nin başlıca savunma ve güvenlik politikalarından birini oluşturuyor.

Arab News'ün haberine göre, 2020 sonbaharından bu yana DYİ’ye katılım, Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak siyasî ve hukukî bir dizi kriteri karşılayan ülkelerin katılımına da açık bulunuyor. Bu kriterler, demokratikleşme, ortak savunma ve güvenlik politikalarına saygı ile AB üyesi komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmek olarak belirlendi.

Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerdeki çıkmaz ve Kıbrıs’ta Maraş bölgesi konusundaki anlaşmazlık AB tarafından iyi komşuluk ilişkilerinin önündeki engel olarak görülüyor.

Avrupa Birliği’nin Ankara’daki eski Büyükelçisi ve halen Carnegie Europe’da siyasî analist olan Marc Pierini, Arab News gazetesine yaptığı açıklamada, “Avusturya’nın çıkışı ani olarak görülebilir ama muhtemelen Türkiye’nin DYİ’ye katılımı konusunda Avrupa Birliği’nin pozisyonunu yansıtıyordur” dedi.

Pierini, “Genel olarak bunun sebebi, Türkiye'deki hukuk devletinin mevcut yapısının artık Avrupa'nınkiyle çok fazla ilgisi olmaması ve kimsenin fazla bir gelişme umudu görmemesidir” diye ekledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü 'Yunanistan’dan barışçı siyasî yolları seçmesini' istemiş ve askeri statüsü bulunmayan Yunan adalarının 'silahtan arındırılması' çağrısında bulunmuştu.

Ankara ayrıca, Yunanistan’ın Fransa’dan Rafale savaş uçakları almasını eleştirmiş ve bunu “silahlanma yarışı” olarak değerlendirmişti. Ancak Türkiye’de Rus S-400 hava savunma sisteminin bulunması, Avrupa Birliği’nin savunma ve güvenlik konusunda ortak çıkarlarına aykırı bir pozisyon olarak değerlendiriliyor.

AB üyesi olmayan ülkelerin DYİ’ye kabul edilmesi, NATO ile işbirliğini artırmayı, AB içinde ve dışında askerî hareketliliği geliştirmeyi ve aynı zamanda kriz anında AB içinde askerî malzeme dolaşımı gibi sınır ötesi askerî usulleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.