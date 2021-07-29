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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL

İstanbul’un CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan’da partililerle bir araya geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 TL çıktı.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığında İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Başkan Akpolat, CHP’nin İstanbul Beşiktaş’ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, “Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye’ye model olacak” dedi.

Akpolat’ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.

Gazeteciler tepki gösterdi

Kendilerine etik olmayan bir şekilde ‘bahşiş’ gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

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