Muhittin Böcek konuştu! Yangın sabotaj mı yoksa kaza mı?

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta başlayan ve hızla yayılan yangının çıkış nedeniyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışma başlattığını açıkladı. "Çiftçilerimizin tarladaki ürünleri, meyve bahçelerindeki meyveleri ve ahırlardaki hayvanları yandı" diyen Böcek yangının 4 noktada çıktığını ve bunun sabotaj ihtimalini akıllara getirdiğini belirtti.

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Manavgat'ta 4 farklı noktada çıkan yangın şiddetli poyraz nedeniyle hızla yayıldı. Dumanlardan dolayı yangın bölgesinde göz gözü görmüyor. 24 saattir devam eden yangın ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karar'a konuştu. Böcek şunları söyledi:

"Akıllara sabotaj ihtimali geliyor"

Yangın birbirinden bağımsız 4 farklı yerde ve hafta içi çıktı. Bu durum sabotaj ihtimalini akıllara getiriyor. Hafta sonu olsa piknikçileri suçlayabiliriz ama bu durumda böyle bir olasılık bana akıllıca gelmiyor. Bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalara başladı ve bizim arkadaşlarımızda kendilerine yardımcı oluyor.

"Bu sene ne yiyeceğiz?"

Ben hayatım boyunca böyle bir yangın görmedim. Şu an yangının nedenleri üzerinde durmuyoruz canımızın derdine düştük. 3 vatandaşımızı ve yüzlerce hayvanımızı kaybettik. Çiftçilerimizin tarlada ürünleri, ahırda hayvanları yandı. Bu sene ne yiyeceğiz? Pandemi süresince kapalı kalan esnafımız biraz olsun kendisini toparlayacak derken turizm sezonunun ortasında çıkan yangın Antalyalı esnafı batıracak. Bu yangın felaketinde büyük maddi ve manevi zarara uğradık. Telafisi olmayan kayıplar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

"Şu an burada siyaset üstü bir durum var"

Şu anda tüm itfaiye ekibimiz yangına müdahale ediyor. Yangın 24 saat oldu hala devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları günlerce sürecek. Şu an 11 büyükşehir belediyesinden Antalya'ya doğru acil müdahale ekipleri ve itfaiye araçları yola çıktı. Ankara, İstanbul, Konya, Mersin, Muğla, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, aklıma ilk gelen isimler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada bizlerle birlikte çalışıyor. Bakanlıktan yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale ediyor. Ama rüzgar nedeniyle söndürmekte zorlanıyoruz. Şu an burada siyaset üstü bir durum var. Herkes el birliği ile yangını söndürmek için elinden geleni yapıyor.